В Украине растут долги по зарплате

По состоянию на 1 июля сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине составила почти 3,593 млрд грн. Это на 7,2%, или 242 млн грн больше по сравнению с началом июня.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
С начала года долги по зарплате выросли на 981 млн грн, или 37,6%, а по сравнению с данными годичной давности – на 984 млн грн, или 37,7%.
Где самые большие долги:
Таблица: Госстат
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