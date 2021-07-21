В Украине растут долги по зарплате

По состоянию на 1 июля сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине составила почти 3,593 млрд грн. Это на 7,2%, или 242 млн грн больше по сравнению с началом июня.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

С начала года долги по зарплате выросли на 981 млн грн, или 37,6%, а по сравнению с данными годичной давности – на 984 млн грн, или 37,7%.

Где самые большие долги:

Донецкая область – 736,39 млн грн, 20,4% от общей суммы;

Харьковская – 504,57 млн грн, или 14,7%;

Киев – 482,34 млн грн, или 13,8%.

Днепропетровская – 457,13 млн грн, или 12,3%;

Сумская – 313,19 млн грн.



Таблица: Госстат

Справка Finance.ua:

Министерство юстиции разрешило банкам автоматически списывать со счетов украинцев долги по требованию государственных и частных исполнителей. Ранее эта процедура применялась только в отношении должников по алиментам, но теперь ее расширили на другие виды долгов;

за первые полгода 2021-го в Едином реестре должников Украины появилось более 700 тысяч новых долгов.

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