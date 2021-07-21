0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 59 0

В Украине растут долги по зарплате

В Украине растут долги по зарплате

По состоянию на 1 июля сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине составила почти 3,593 млрд грн. Это на 7,2%, или 242 млн грн больше по сравнению с началом июня.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

С начала года долги по зарплате выросли на 981 млн грн, или 37,6%, а по сравнению с данными годичной давности – на 984 млн грн, или 37,7%.

Где самые большие долги:

  • Донецкая область – 736,39 млн грн, 20,4% от общей суммы;
  • Харьковская – 504,57 млн грн, или 14,7%;
  • Киев – 482,34 млн грн, или 13,8%.
  • Днепропетровская – 457,13 млн грн, или 12,3%;
  • Сумская – 313,19 млн грн.


Таблица: Госстат

Справка Finance.ua:

  • Министерство юстиции разрешило банкам автоматически списывать со счетов украинцев долги по требованию государственных и частных исполнителей. Ранее эта процедура применялась только в отношении должников по алиментам, но теперь ее расширили на другие виды долгов;
  • за первые полгода 2021-го в Едином реестре должников Украины появилось более 700 тысяч новых долгов.

В нашем Telegram-канале мы рассказываем не только об экономии, сбережениях и приумножении средств. Также мы рассказываем, как действовать, если, например, работодатель задерживает зарплату, финучреждение нарушает ваши права, или донимают коллекторы. Поэтому советуем подписаться и всегда знать, как поступать.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.