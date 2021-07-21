Нужно ли новому владельцу автомобиля переоформлять страховой полис на себя

Законом предусмотрено, что продавец автомобиля имеет право передать полис покупателю или аннулировать действие полиса и вернуть себе уплаченные средства. Может также эти средства зачислить в счет другого полиса. Решение по выбору одного из двух вариантов он выбирает лично.
Об этом сообщает Дорожный Адвокат.
“Что же делать новому владельцу автомобиля, которому продавец передал полис вместе с автомобилем? Первый вопрос, который возникает у покупателя автомобиля: нужно ли переоформлять полис на себя. И будет ли полис действителен, если не переоформить его на свое имя”, – говорится в сообщении.
Что говорит закон:
Следовательно, согласно закону при покупке автомобиля, новый владелец не обязан переоформлять на себя страховой полис.
Такой полис будет действителен вплоть до конечного срока его действия без каких-либо обязательных переоформлений. Это объясняется тем, что страхуется не владелец, а само транспортное средство.
Однако, в таком случае новый владелец автомобиля имеет серьезные финансовые риски:
“Как правило, такие ситуации бывают, когда после продажи автомобиля возникает конфликт между продавцом и покупателем из-за каких-то скрытых дефектов в автомобиле. Бывают конфликты и из-за нарушения условий расчетов. После таких конфликтов часто покупатель прекращает действие полиса и возвращает средства, не уведомляя об этом нового владельца автомобиля”, – отмечает Адвокат Права.
Какие же проблемы может получить новый владелец:
Одним из вариантов контроля за действием такого страхового полиса является проверка срока его действия в базе данных МТСБУ. Однако такой способ вряд ли является рациональным, поскольку проверять нужно систематически в день запланированной поездки.
Поэтому передача продавцом покупателю вместе с автомобилем страхового полиса не дает покупателю гарантий, что такой полис останется действительным в течение всего срока. Как следствие, новый владелец автомобиля несет риск остаться незастрахованным при ДТП или получить штраф полиции при первой же остановке.
Таким образом, новый владелец автомобиля может быть уверен в том, что его автомобиль застрахован только в том случае, если страховой полис будет оформлен именно на него.
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