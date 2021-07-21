Нужно ли новому владельцу автомобиля переоформлять страховой полис на себя

Законом предусмотрено, что продавец автомобиля имеет право передать полис покупателю или аннулировать действие полиса и вернуть себе уплаченные средства. Может также эти средства зачислить в счет другого полиса. Решение по выбору одного из двух вариантов он выбирает лично.

Об этом сообщает Дорожный Адвокат.

“Что же делать новому владельцу автомобиля, которому продавец передал полис вместе с автомобилем? Первый вопрос, который возникает у покупателя автомобиля: нужно ли переоформлять полис на себя. И будет ли полис действителен, если не переоформить его на свое имя”, – говорится в сообщении.

Что говорит закон:

законом этот вопрос урегулирован не до конца. Предусмотрено, что в случае смены владельца транспортного средства страховой полис сохраняет силу до окончания срока его действия;

при этом, в случае продажи застрахованного автомобиля права и обязанности страхователя переходят к лицу, принявшему такое транспортное средство в свою собственность.

Следовательно, согласно закону при покупке автомобиля, новый владелец не обязан переоформлять на себя страховой полис.

Такой полис будет действителен вплоть до конечного срока его действия без каких-либо обязательных переоформлений. Это объясняется тем, что страхуется не владелец, а само транспортное средство.

Однако, в таком случае новый владелец автомобиля имеет серьезные финансовые риски:

во время срока действия такого полиса законодательство позволяет продавцу расторгнуть действие полиса в одностороннем порядке в любое время. Продавец вправе это сделать в любое время вплоть до истечения срока его действия, предупредив об этом страховую компанию за 30 дней;

при этом страховая компания не предупреждает нового владельца об прекращении действия полиса вследствие расторжения договора предыдущим собственником. Только передает указанную информацию в базу МТСБУ . Как следствие, будучи не проинформированным, покупатель будет управлять автомобилем с “бумажкой”, которая не действительна.

“Как правило, такие ситуации бывают, когда после продажи автомобиля возникает конфликт между продавцом и покупателем из-за каких-то скрытых дефектов в автомобиле. Бывают конфликты и из-за нарушения условий расчетов. После таких конфликтов часто покупатель прекращает действие полиса и возвращает средства, не уведомляя об этом нового владельца автомобиля”, – отмечает Адвокат Права.

Какие же проблемы может получить новый владелец:

в случае ДТП страховая компания не вернет средства за повреждение автомобилей. Или в случае остановки автомобиля полицией новый владелец автомобиля получит штраф.

Одним из вариантов контроля за действием такого страхового полиса является проверка срока его действия в базе данных МТСБУ. Однако такой способ вряд ли является рациональным, поскольку проверять нужно систематически в день запланированной поездки.

Поэтому передача продавцом покупателю вместе с автомобилем страхового полиса не дает покупателю гарантий, что такой полис останется действительным в течение всего срока. Как следствие, новый владелец автомобиля несет риск остаться незастрахованным при ДТП или получить штраф полиции при первой же остановке.

Таким образом, новый владелец автомобиля может быть уверен в том, что его автомобиль застрахован только в том случае, если страховой полис будет оформлен именно на него.

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