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Нужно ли новому владельцу автомобиля переоформлять страховой полис на себя

Нужно ли новому владельцу автомобиля переоформлять страховой полис на себя

Законом предусмотрено, что продавец автомобиля имеет право передать полис покупателю или аннулировать действие полиса и вернуть себе уплаченные средства. Может также эти средства зачислить в счет другого полиса. Решение по выбору одного из двух вариантов он выбирает лично.

Об этом сообщает Дорожный Адвокат.

“Что же делать новому владельцу автомобиля, которому продавец передал полис вместе с автомобилем? Первый вопрос, который возникает у покупателя автомобиля: нужно ли переоформлять полис на себя. И будет ли полис действителен, если не переоформить его на свое имя”, – говорится в сообщении.

Что говорит закон:

  • законом этот вопрос урегулирован не до конца. Предусмотрено, что в случае смены владельца транспортного средства страховой полис сохраняет силу до окончания срока его действия;
  • при этом, в случае продажи застрахованного автомобиля права и обязанности страхователя переходят к лицу, принявшему такое транспортное средство в свою собственность.

Следовательно, согласно закону при покупке автомобиля, новый владелец не обязан переоформлять на себя страховой полис.

Такой полис будет действителен вплоть до конечного срока его действия без каких-либо обязательных переоформлений. Это объясняется тем, что страхуется не владелец, а само транспортное средство.

Однако, в таком случае новый владелец автомобиля имеет серьезные финансовые риски:

  • во время срока действия такого полиса законодательство позволяет продавцу расторгнуть действие полиса в одностороннем порядке в любое время. Продавец вправе это сделать в любое время вплоть до истечения срока его действия, предупредив об этом страховую компанию за 30 дней;
  • при этом страховая компания не предупреждает нового владельца об прекращении действия полиса вследствие расторжения договора предыдущим собственником. Только передает указанную информацию в базу МТСБУ. Как следствие, будучи не проинформированным, покупатель будет управлять автомобилем с “бумажкой”, которая не действительна.

“Как правило, такие ситуации бывают, когда после продажи автомобиля возникает конфликт между продавцом и покупателем из-за каких-то скрытых дефектов в автомобиле. Бывают конфликты и из-за нарушения условий расчетов. После таких конфликтов часто покупатель прекращает действие полиса и возвращает средства, не уведомляя об этом нового владельца автомобиля”, – отмечает Адвокат Права.

Какие же проблемы может получить новый владелец:

  • в случае ДТП страховая компания не вернет средства за повреждение автомобилей. Или в случае остановки автомобиля полицией новый владелец автомобиля получит штраф.

Одним из вариантов контроля за действием такого страхового полиса является проверка срока его действия в базе данных МТСБУ. Однако такой способ вряд ли является рациональным, поскольку проверять нужно систематически в день запланированной поездки.

Поэтому передача продавцом покупателю вместе с автомобилем страхового полиса не дает покупателю гарантий, что такой полис останется действительным в течение всего срока. Как следствие, новый владелец автомобиля несет риск остаться незастрахованным при ДТП или получить штраф полиции при первой же остановке.

Таким образом, новый владелец автомобиля может быть уверен в том, что его автомобиль застрахован только в том случае, если страховой полис будет оформлен именно на него.

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По материалам Finance.UA
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