Контракт на строительство аэродрома в Днепре расторгли

Госпредприятие «Фининпро» Госагентства инфраструктурных проектов расторгло контракт с компанией «Альтис-Констракшн» на строительство аэродромного комплекса в Днепре стоимостью почти 4 млрд гривен.
Об этом сообщают «Наші гроші» в среду, 28 июля.
Как пишет издание, 26 июля был объявлен новый тендер с ожидаемой стоимостью 5,7 млрд гривен. Прошлый тендер имел почти такую же ожидаемую стоимость, однако «Альтис-Констракшн» и несколько других подрядчиков заявили о готовности выполнить работы за 4 млрд гривен. При этом заявка «Альтис-Констракшн» была самой дешевой, но подписанный контракт расторгли из-за «неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором».
Отметим, что терминал аэропорта «Днепр» находится в частной собственности, а взлетно-посадочная полоса принадлежит государству, которое планирует построить новую полосу длиной 3,2 км. В свою очередь частный инвестор «НС-Днепр» Александра Ярославского должен построить новый пассажирский и VIP-терминалы аэропорта.
Напомним, в мае АМКУ приостановил государственную помощь на строительство аэродрома «Днепр». Комитет заявил, что есть основания полагать, что эта финансовая поддержка могла существенно повлиять на конкуренцию в регионе.
В начале июля АМКУ разрешил строительство аэропорта в Днепре. Государственная помощь является допустимой для конкуренции при условии выполнения трех обязательств, отметили в АМКУ.
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