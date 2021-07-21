Отказали в льготной перевозке: что делать

За перевозку льготных категорий граждан расходы перевозчику должен компенсировать местный бюджет.

Об этом говорится в сообщении Минюста.

Но на практике это не всегда так. Поэтому перевозчики, боясь потерять свою выгоду, не слишком радушно перевозят льготников, а некоторые водители даже ведут себя некорректно, если возникает ситуация с льготной перевозкой.

Бесплатный проезд предоставляется на основании удостоверения участника боевых действий/лица с инвалидностью вследствие войны. Лица, пользующиеся льготами, должны обратиться в билетную кассу автостанции для внесения соответствующей отметки в кассовой ведомости и получения билета на льготный проезд в случае бесплатного проезда в пригородном и/или междугородном транспорте.

Также, если же участник боевых действий планирует воспользоваться услугами перевозки железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом, ему необходимо для получения билета предоставить кассиру проездные талоны, выдаваемые вместе с удостоверением участника боевых действий.

Безосновательный отказ в предусмотренной законом льготной перевозке граждан влечет за собой административную ответственность − штраф в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан 850 гривен.

Если вам безосновательно отказали в бесплатном проезде, следует:

выяснить название и контактные данные перевозчика (информация, как правило, указывается в информационных материалах, размещенных возле водителя), имя водителя;

записать номер транспортного средства, время и маршрут поездки;

купить билет, сохранить его;

а в случае обращения в суд − позаботиться о наличии свидетелей отказа в бесплатном проезде.

В случае, если водитель общественного автотранспорта отказывается следовать по маршруту, пока вы не оплатите проезд, несмотря на наличие у вас удостоверения участника боевых действий, или же когда кассир автостанции отказывает вам в выдаче бесплатного билета (при наличии свободных мест) для защиты нарушенного права вы можете обратиться с жалобой к руководителю перевозчика, в орган местного самоуправления или территориальное управление Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность). К заявлению необходимо прикрепить копии удостоверения участника боевых действий и проездного билета (при наличии).

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