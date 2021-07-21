Отказали в льготной перевозке: что делать

За перевозку льготных категорий граждан расходы перевозчику должен компенсировать местный бюджет.
Об этом говорится в сообщении Минюста.
Но на практике это не всегда так. Поэтому перевозчики, боясь потерять свою выгоду, не слишком радушно перевозят льготников, а некоторые водители даже ведут себя некорректно, если возникает ситуация с льготной перевозкой.
Бесплатный проезд предоставляется на основании удостоверения участника боевых действий/лица с инвалидностью вследствие войны. Лица, пользующиеся льготами, должны обратиться в билетную кассу автостанции для внесения соответствующей отметки в кассовой ведомости и получения билета на льготный проезд в случае бесплатного проезда в пригородном и/или междугородном транспорте.
Также, если же участник боевых действий планирует воспользоваться услугами перевозки железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом, ему необходимо для получения билета предоставить кассиру проездные талоны, выдаваемые вместе с удостоверением участника боевых действий.
Безосновательный отказ в предусмотренной законом льготной перевозке граждан влечет за собой административную ответственность − штраф в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан 850 гривен.
Если вам безосновательно отказали в бесплатном проезде, следует:
В случае, если водитель общественного автотранспорта отказывается следовать по маршруту, пока вы не оплатите проезд, несмотря на наличие у вас удостоверения участника боевых действий, или же когда кассир автостанции отказывает вам в выдаче бесплатного билета (при наличии свободных мест) для защиты нарушенного права вы можете обратиться с жалобой к руководителю перевозчика, в орган местного самоуправления или территориальное управление Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность). К заявлению необходимо прикрепить копии удостоверения участника боевых действий и проездного билета (при наличии).
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На приватизацию выставили Радивиловский комбинат хлебопродуктовВчера, 21:29 - 305 4
Учитывается ли стаж, если состоишь на учете в центре занятости13 ч. назад - 5369 3
Должник уплатил трехлетний долг по алиментам в размере 278 тыс. гривенВчера, 17:20 - 4021 2
Незаконная добыча полезных ископаемых: как ужесточили ответственность (инфографика)2 ч. назад - 63 1
НБУ назвал главные риски для экономики УкраиныВчера, 20:00 - 519 1
«Завалили доллар в пол»: что будет с курсом в ближайшие месяцы11 ч. назад - 6492 1
Учитывается ли стаж, если состоишь на учете в центре занятости13 ч. назад - 5369 3
Как размер пенсий будет зависеть от стажа12 ч. назад - 4535
В Украине вскоре взлетит спрос на одну из вакансий5 ч. назад - 1513 2
Порядок приватизации земельного участка, на котором находится дом8 ч. назад - 1200
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)Позавчера, 16:27 - 439
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1407 5
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1382 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 758
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 2399 1