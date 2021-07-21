«Укрспирт» за год продал 25 спиртзаводов

Госпредприятие «Укрспирт» на сегодняшний день владеет 16 местами ведения деятельности (МВД) и хранения спирта. Хотя годом ранее на балансе предприятия был 41 спиртзавод.
Об итогах приватизации сообщил руководитель предприятия Сергей Блескун.
«Еще в прошлом году предприятие праздновало 10-летие с 41 МВД (заводами), а сегодня празднует 11 лет уже с 16 МВД. За 11 лет существования „Укрспирта“ были разные периоды, но 2020-й стал переломным — годом подготовки к приватизации и рекордных финансовых показателей. Сегодня предприятию становится работать все труднее», — написал он в Facebook.
Он напомнил, что после разрешения частным компаниям производить спирт «Укрспирт» начал работать в конкурентных условиях с другими частными заводами, что повлияло на отток клиентов у госпредприятия. На деятельность ГП также повлияли неблагоприятные цены на зерно и газ.
ФГИ в 2021 году запланировал продать семь спиртзаводов, которые в настоящее время входят в состав госпредприятия «Укрспирт».
Госбюджет на 2021 год предусматривает поступление 12 млрд грн доходов от приватизации, из них 9 млрд грн — за счет продажи крупных объектов.
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