Легализация доходов от операций с криптоактивами будет способствовать детенизации рынка — Минцифры

Легализация доходов от операций с криптоактивами позволит гражданам задекларировать свои доходы в криптовалюте и платить налоги.
Об этом сказал заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков, сообщает пресс-служба Ммнцифры.
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«Украинцы активно пользуются криптоактивами и умеют на них зарабатывать. В то же время граждане не могут легализовать доходы от операций с такими активами потому, что соответствующий механизм не прописан в правовом поле Украины», – рассказал Борняков.
По его мнению, легализация рынка виртуальных активов и, в частности, принятие профильного и налогового законопроектов позволят гражданам задекларировать свои доходы в криптоактивах и уплатить налоги.
«Для госслужащих, на которых распространяются специальные нормы антикоррупционного законодательства, будет предусмотрено обязательное требование нулевого декларирования имеющихся в собственности криптоактивов. Такие меры направлены на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем», — добавил он.
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