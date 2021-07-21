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Легализация доходов от операций с криптоактивами будет способствовать детенизации рынка — Минцифры

Легализация доходов от операций с криптоактивами будет способствовать детенизации рынка — Минцифры

Легализация доходов от операций с криптоактивами позволит гражданам задекларировать свои доходы в криптовалюте и платить налоги.

Об этом сказал заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков, сообщает пресс-служба Ммнцифры.

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«Украинцы активно пользуются криптоактивами и умеют на них зарабатывать. В то же время граждане не могут легализовать доходы от операций с такими активами потому, что соответствующий механизм не прописан в правовом поле Украины», – рассказал Борняков.

По его мнению, легализация рынка виртуальных активов и, в частности, принятие профильного и налогового законопроектов позволят гражданам задекларировать свои доходы в криптоактивах и уплатить налоги.

«Для госслужащих, на которых распространяются специальные нормы антикоррупционного законодательства, будет предусмотрено обязательное требование нулевого декларирования имеющихся в собственности криптоактивов. Такие меры направлены на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем», — добавил он.

Справка Finance.ua:

  • комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации рекомендовал принять профильный законопроект №3637 «О виртуальных активах» в повторном втором чтении. Документ регулирует правовой статус виртуальных активов и создает легальные условия для функционирования этого рынка в Украине;
  • доработанный документ содержит дополнения, связанные с распределением компетенций государственных органов, которые будут выступать регуляторами в области обращения виртуальных активов.
По материалам Finance.UA
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