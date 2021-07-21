Зеленский объяснил, что будет с тарифами на газ и электричество для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с тарифами на газ и свет для украинцев с 1 августа сюрпризов не будет. В частности, касательно газа будет действовать годовой тариф, который выгоднее, чем в Европе.

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«Хотел бы, чтобы на местах власть тоже понимала, то, что мы предложили, по сравнению с мировыми ценами на газ. Годовой контракт, он лучше, чем цены на территории всей Европы. Вы можете посмотреть на мировые цены. Местная власть должна коммуницировать, что это выгодно и правильно», — сообщил Зеленский.

Президент также затронул тему тарифа на электроэнергию. По его словам, Совет национальной безопасности и обороны Украины будет рассматривать этот вопрос.

«Мое отношение к этому простое. Сегодня 1,68 грн за кВт/час. Я считаю, что у нас есть население, которое не может себе позволить платить даже столько. И поэтому СНБО будет рассматривать также этот вопрос. Можем рассматривать снижение тарифа для отдельных категорий населения», — отметил Зеленский.

«Сюрприз для людей будет абсолютно другим, чем-то, что сейчас говорят. Мы точно поставим эту задачу и Кабмин на уровне Минэнерго подготовит нам ответ», — резюмировал глава государства.

Напомним, газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» повысила «месячный» тариф на газ для бытовых потребителей. В частности, в июле за кубометр голубого топлива придется платить 13,13 грн. В июне цена на газ составляла 11,94 грн за кубометр. Таким образом, повышение составило около 10%.

При этом тариф на отопление в Украине в отопительном сезоне может вырасти на 15−40% в зависимости от города. Это может случиться из-за условий поставок газа теплокоммунэнерго со стороны «Нафтогаза».

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики совместно с НКРЭКУ и участниками рынка прорабатывает варианты повышения тарифов на электрическую энергию. Нынешний действующий тариф на электричество установлен на уровне 1,68 грн за 1 кВт-ч для всех потребителей.

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