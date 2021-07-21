Общины лучше администрируют налоги благодаря децентрализации — Шмигаль

Общины лучше администрируют налоги и налаживают сотрудничество с бизнесом благодаря реформе децентрализации.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время выступления на форуме «Украина 30. Децентрализация».
«Общая картина по регионам показывает, что после создания ОТО значительно улучшилась практика администрирования налогов и отношения с бизнесом. То есть появилась взаимная заинтересованность и общин, и местных властей, и бизнеса — вкладывать деньги в благосостояние конкретной общины», — сказал Шмигаль.
Он добавил, что бизнес заинтересован в развитии общин, ибо это привлекательность для того, чтобы больше людей хотели остаться в общине, не выезжать на заработки, а работать в малом, среднем и крупном бизнесе, который есть на территории их общин. Также глава правительства подчеркнул, что бизнес заинтересован напрямую сотрудничать с местной властью, а власти на местах заинтересованы «привлечь» бизнес к себе. Следовательно, отметил премьер-министр, начинается региональная конкуренция между местными общинами, создаются лучшие условия для бизнеса, особенно малого и среднего, который может создавать точки роста в каждой общине — платить налоги, зарплаты, создавать новые рабочие места.
«Каждый из украинских регионов имеет абсолютно уникальные возможности и начинается определенная борьба за развитие таких возможностей. Власть на местах лучше знает свои сильные и слабые стороны, соответственно это улучшает коммуникацию с потенциальными инвесторами. Речь не только об иностранных инвесторах, а в первую очередь — про украинского малого и среднего бизнесмена, о фермерах, которые должны работать в своих общинах, получать там лучшие условия», — добавил Шмыгаль.
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