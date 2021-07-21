Заработал первый в Японии коммерческий квантовый компьютер

В Японии приступили к коммерческой эксплуатации суперскоростного квантового компьютера, который был разработан компанией IBM.

Об этом сообщает NHK.

Это второй такой компьютер в мире, работающий за пределами США. Первый находится в Германии.

Quantum System One компании IBM – это квантовый компьютер так называемой гейтовой модели. Он находится на объекте в городе Кавасаки неподалеку от Токио.

Устройство в форме трехметрового куба установлено в специальном помещении, где устраняются шумы и вибрация. Процессор находится в цилиндре в передней части куба. Он охлаждается до температуры примерно минус 270 градусов по Цельсию для максимального повышения расчетных возможностей.

Квантовый компьютер за считаные минуты совершает огромное количество расчетных операций, на которое обычным суперкомпьютерам потребовались бы тысячи лет.

Токийский университет лидирует в проведении исследований возможных путей коммерческого использования квантового компьютера. В проекте будут участвовать компании финансового, автомобилестроительного и химического секторов.