Глобальная экономика «оправляется» от пандемии — МВФ улучшил прогноз на 2022 год

Международный валютный фонд улучшил перспективы глобального экономического роста в период восстановления после пандемии, в частности, в 2022 году.
Об этом говорится в новом обзоре МВФ «Перспективы мировой экономики».
«Прогнозируется, что глобальная экономика вырастет на 6,0 процента в 2021 году и на 4,9 процента в 2022 году», – отметили в Фонде.
Таким образом, глобальный прогноз на 2021 год практически не изменился по сравнению с ожиданиями МВФ, определенными в обзоре в апреле 2021 года. В то же время, в Фонде отметили, что поправки в новом прогнозе на нынешний год все же есть, и они касаются стран с развивающимися и формирующимися рынками, особенно для региона Азии.
Инфографика: imf.org
Между тем, МВФ улучшил прогноз глобального роста на 2022 год – с 4,4%, которые предполагались в апреле, до 4,9% в нынешнем докладе.
При этом, рост в основном объясняется более быстрыми темпами восстановления в странах с развитыми экономиками, в частности в США.
Инфографика: imf.org
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