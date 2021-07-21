МВФ увидел опасность в переходе стран на Bitcoin

Международный валютный фонд отметил угрозы, которые несет принятие децентрализованных криптовалют, таких как Bitcoin, в качестве национальной валюты.
В совместном письме финансового советника и директора отдела маркетинга МВФ Тобиаса Адриана и главного юрисконсульта и директора юридического отдела Роды Уикс-Браун сказано, что криптовалюта может стать популярным способом платежей в странах с высокой инфляцией и недоступным банковским обслуживанием.
По мнению Адриана и Уикс-Браун, страны, в которых криптовалюта имеет статус национальной валюты или законного платежного средства, могут получить внутренние нестабильные цены, а также невозможность бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. Представители МВФ среди прочего напомнили об экологических проблемах, которые несет майнинг цифровых активов.
В июне 2021 года Сальвадор стал первой в мире страной, которая на государственном уровне узаконила оборот Bitcoin и наделила его статусом официального платежного средства наряду с долларом США.
Согласно закону, который принял сальвадорский парламент, цены в Сальвадоре могут устанавливаться в Bitcoin, также в криптовалюте можно будет платить налоги. Обмен Bitcoin на доллары, который также является валютой Сальвадора, не будет облагаться налогом на прирост капитала. Обмен будет происходить по рыночному курсу.
Закон о признании Bitcoin платежным средством вступит в силу в Сальвадоре 7 сентября. Каждый житель страны сможет получить $30 в Bitcoin после настройки криптокошелька Chivo, разработанного сальвадорским правительством.
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