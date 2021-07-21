Какие финансовые операции подлежат финмониторингу

Финансовые операции или попытка их проведения независимо от суммы, на которую они проводятся, считаются подозрительными, если у субъекта первичного финансового мониторинга есть подозрение или достаточные основания для подозрения, что они являются результатом преступной деятельности.

Это подчеркивает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Финансовые операции являются пороговыми, если их сумма:

равна или превышает 400 тыс. грн (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры, – 55 тыс. грн);

равна или превышает сумму в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, эквивалентную по официальному курсу гривны к иностранным валютам и банковских металлов 400 тыс. грн. на момент проведения финансовой операции (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры, – 55 тыс. грн).

При этом в наличии один или больше таких признаков:

зачисление или перевод средств, предоставление или получение кредита (займа), проведение других финансовых операций в случае, если хотя бы одна из сторон – участников финансовой операции имеет соответствующую регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве (юрисдикции), которое не выполняет или ненадлежащим образом выполняет рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения (в том числе дипломатическое представительство, посольство, консульство такого иностранного государства), или одной из сторон – участников финансовой операции является лицо, имеющее счет в банке, зарегистрированном в указанном государстве (юрисдикции);

финансовые операции политически значимых лиц, членов их семьи и/или лиц, связанных с политически значимыми лицами;

финансовые операции по переводу средств за границу (в том числе в государства, отнесенные Кабинетом министров Украины к оффшорным зонам);

финансовые операции с наличностью (внесение, перевод, получение средств).

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