Какие финансовые операции подлежат финмониторингу

Финансовые операции или попытка их проведения независимо от суммы, на которую они проводятся, считаются подозрительными, если у субъекта первичного финансового мониторинга есть подозрение или достаточные основания для подозрения, что они являются результатом преступной деятельности.
Это подчеркивает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.
Финансовые операции являются пороговыми, если их сумма:
При этом в наличии один или больше таких признаков:
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