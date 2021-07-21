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Незаконная добыча полезных ископаемых: как ужесточили ответственность (инфографика)

Незаконная добыча полезных ископаемых: как ужесточили ответственность (инфографика)

Верховная Рада в июле приняла закон об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых местного значения.

Речь идет о гипсе, меле, песке, известняке и некоторых других ископаемых. Теперь за нелегальную добычу грозит уголовная ответственность.

За незаконную добычу полезных ископаемых местного значения грозит штраф или ограничение или лишение свободы.

За самовольное пользование недрами, совершение сделок, нарушающих право собственности на недра, грозит от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. гривен штрафа, а для чиновников – от 3,4 тыс. до 8,5 тысяч.

Нарушение правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконная добыча ископаемых местного значения в значительном размере предусматривает штраф от 8,5 тысяч до 13,6 тысячи гривен или ограничение или лишение свободы до двух лет.

В случае нарушения правил использования недр, если это создало опасность), незаконной добычи ископаемых в крупном размере или незаконной добычи ископаемых общегосударственного значения грозит штраф от 51 тысячи до 85 тысяч гривен или ограничение (лишение свободы) до трех лет.

Если эти действия были совершены на территориях или объектах заповедного фонда, или совершены по предварительному сговору группой лиц, то ждет уже лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Лишение свободы на 5-8 лет грозит, если незаконную добычу проводила организованная группа, либо путем поджога, взрыва или другим опасным для людей способом.

По материалам Слово и Дело
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