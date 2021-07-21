Цены на кофе в мире возросли второй раз за две недели

Цены на кофе “арабика” выросли еще на 10% после того, как на прошлой неделе показатель поднялся на 20%. Теперь стоимость продукта достигла максимальной отметки за последние семь лет.

Резкое повышение цен объясняют необычно холодной погодой, которая угрожает кофе крупнейшего производителя в мире — Бразилии, передает Reuters.

Значительная часть деревьев пострадала из-за сильных морозов неделю назад. Теперь синоптики прогнозируют, что еще одна полярная воздушная масса накроет регион на этой неделе – это будут уже третьи заморозки, которые вредят кофейным плантациям.

“Размер убытков до сих пор неясен, однако по предварительным оценкам — от 5,5 до 9 миллионов (60-килограммовых) мешков”, – заявил Чарльз Саржант, брокер Britannia Global Markets.

Кофейные деревья очень чувствительны к морозу, который может нанести сильный вред и даже полностью убить дерева, а чтобы вырастить новые, нужно три года.

По предварительным подсчетам бразильского правительственного агентства по поставкам продуктов питания, на прошлой неделе морозы задели от 150 000 до 200 000 гектаров – около 11% от общей площади выращивания арабики в стране.