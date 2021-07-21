Что делать, если банкноты гривны повредили огонь или вода — разъяснение НБУ

Банкноты гривны, пострадавшие из-за бытового повреждения, пожара, иного несчастного случая, можно отдать на исследование для возмещения ущерба.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Куда обращаться:

в региональные подразделения денежного обращения Национального банка Украины. Сегодня такие подразделения есть в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Хмельницком и Львове;

если в вашем регионе нет подразделения денежного обращения НБУ , обращайтесь в уполномоченные банки (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен банк, ПУМБ , Укрсиббанк);

, обращайтесь в уполномоченные банки (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен банк, , Укрсиббанк); также вместе с поврежденными банкнотами (по возможности) предоставьте справку о пожаре, катастрофе, возникновении другой ситуации.

Регулятор рекомендует самостоятельно не нарушать целостность банкнот, если повреждение двух или большего количества банкнот привело к их склеиванию (спеканию).

Уполномоченные банки не обследуют значительно поврежденные банкноты, а пакуют их с максимальным сохранением целостности и передают как сомнительные для проведения исследований в Национальный банк Украины вместе с заявлением предъявителя, справкой об изъятии (принятии) банкнот для исследования и другими документами, касающимися ситуации, в результате которой возникло повреждение банкнот (справка о пожаре, катастрофе, возникновении другой ситуации).

Какую сумму возместят:

по результатам исследований, проводимых Национальным банком Украины бесплатно, клиентам возмещается соответствующая сумма денежных знаков национальной валюты, признанных настоящими и платежными. Неплатежные банкноты Национальный банк не возмещает.

Справка Finance.ua:

поддельные банкноты гривны можно быстро выявить за три шага;

по состоянию на 1 июля 2021 года в наличном обращении Украины находилось 717,9 млн штук банкнот номиналом 200 гривен. Это составляет 24,4% от объема наличных;

по итогам 2020 года на 1 млн шт. настоящих банкнот гривны приходилось около 5,5 шт. поддельных банкнот. Это почти вдвое больше, чем по итогам 2019 года – около 3 шт.

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