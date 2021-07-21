Что делать, если банкноты гривны повредили огонь или вода — разъяснение НБУ

Банкноты гривны, пострадавшие из-за бытового повреждения, пожара, иного несчастного случая, можно отдать на исследование для возмещения ущерба.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Куда обращаться:
Регулятор рекомендует самостоятельно не нарушать целостность банкнот, если повреждение двух или большего количества банкнот привело к их склеиванию (спеканию).
Уполномоченные банки не обследуют значительно поврежденные банкноты, а пакуют их с максимальным сохранением целостности и передают как сомнительные для проведения исследований в Национальный банк Украины вместе с заявлением предъявителя, справкой об изъятии (принятии) банкнот для исследования и другими документами, касающимися ситуации, в результате которой возникло повреждение банкнот (справка о пожаре, катастрофе, возникновении другой ситуации).
Какую сумму возместят:
Кстати, о главных изменениях, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Учитывается ли стаж, если состоишь на учете в центре занятостиВчера, 07:43 - 9475 5
Должник уплатил трехлетний долг по алиментам в размере 278 тыс. гривенПозавчера, 17:20 - 4491 3
Незаконная добыча полезных ископаемых: как ужесточили ответственность (инфографика)Вчера, 18:00 - 191 2
Как в мире наказывают чиновников-коррупционеров (инфографика)Вчера, 17:15 - 312 1
Glovo запустила в Украине первый магазин без покупателейПозавчера, 13:41 - 1484 1
«Завалили доллар в пол»: что будет с курсом в ближайшие месяцыВчера, 09:12 - 10636 1
В Украине вскоре взлетит спрос на одну из вакансийВчера, 15:04 - 5410 2
Порядок приватизации земельного участка, на котором находится домВчера, 12:31 - 2282
Налоги при покупке жилья: можно ли сэкономить на оформлении сделкиВчера, 12:00 - 1650
Самые востребованные профессии: на кого стоит учиться в 2021 годуВчера, 11:01 - 1726
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 510 1
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1427 5
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1404 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 766
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 2425 2