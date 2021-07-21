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COVID-мошенники развели американцев на $500 млн

COVID-мошенники развели американцев на $500 млн

Мошенники на полную используют ситуацию с пандемией, чтобы нажиться на неосторожных и доверчивых гражданах.

По данным Федеральной торговой комиссии (FTC) США, с начала 2020 года совокупный ущерб обманутых американцев составил $501 млн.

«Мошенники всегда пользуются стихийными или техногенными катастрофами», — сказала Сьюзан Грант, директор по защите прав потребителей и конфиденциальности Федерации потребителей Америки. Она добавила, что истинный объем жалоб потребителей и их убытков, вероятно, намного выше, чем официальная статистика.

Больше всего заявлений о мошенничестве у FTC пришлось на покупки в интернете — более 53 тыс. жалоб (почти 16% общего количества). Самой популярной схемой мошенников стало накручивание цен, в частности, на такие популярные товары, как санитайзеры, туалетная бумага и маски.

Больше всего денег ($77 млн) жертвы потеряли из-за мошеннических действий, связанных с отдыхом и путешествиями, а именно с возвратом средств и отменой бронирования.

По материалам The page
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