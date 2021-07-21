В Украине разработали первую промышленную систему накопления энергии

В Виннице будут тестировать первую промышленную систему накопления энергии полностью разработанную, спроектированную и изготовленную в Украине.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Мощность системы накопления составит 1 МВт, а емкость — 1 МВт*ч.
Винницкий городской совет выдал «KNESS» градостроительные условия и ограничения на строительство промышленной системы накопления энергии.
«Поздравляю украинского производителя с собственной разработкой системы накопления энергии. Это важная составляющая для балансировки энергосистемы, где растут мощности СЭС и ВЭС», — прокомментировал событие Юрий Шафаренко, заместитель Председателя Госэнергоэффективности, и подчеркнул необходимость принятия законодательной базы для привлечения инвестиций в системы накопления энергии.
«Такие инновационные решения стратегически важны не только для Винницы, а всего государства. Это дает возможность повысить гибкость и эффективность энергосистемы. А в дальнейшем — увеличить объемы производства чистой электроэнергии из возобновляемых источников», — сообщил городской голова Сергей Моргунов.
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