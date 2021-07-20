Апелляция ВАКС оставила заочный арест бывшему менеджеру ПриватБанка

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений заочный арест бывшей руководительницы департамента финансового менеджмента ПриватБанка Елены Бычихиной, которую НАБУ и САП подозревают в причастности к растрате почти 137 млн грн.

Такое решение 21 июля приняла коллегия судей АП ВАКС.

Напомним, ВАКС заочно арестовал Бычихину, поскольку она скрывается от следствия и находится в розыске. Не соглашаясь с таким решением, адвокат подозреваемой подал апелляционную жалобу. Однако Апелляционная палата ВАКС оставила жалобу без удовлетворения.

“Апелляционную жалобу защитника подозреваемой (Елены Бычихиной. – Ред) – Туз Анастасии Вадимовны на определение следственного судьи ВАКС от 17 июня об избрании (Елене Бычихиной. – Ред) меры пресечения в виде содержания под стражей – оставить без удовлетворения. Определение следственного судьи ВАКС 17 июня – оставить без изменений», – говорится в решении.

По версии следствия, бывший заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко в сговоре с экс-главой правления ПБ Александром Дубилетом и экс-руководителем департамента финансового менеджмента банка Еленой Бычихиной растратили почти 137 млн грн. Как считают органы правопорядка, эти деньги за день до национализации ПриватБанка безосновательно перечислили страховой компании «Ингосстрах». Эта фирма признана Национальным банком Украины связанной с владельцами ПБ. К тому же, по данным следствия, владельцами СК «Ингосстрах» был Яценко и другие служащие ПриватБанка.

Отметим, что недавно СК “Ингосстрах” вернула эти средства ПриватБанку, не указывая на это оснований. По мнению следствия, это сделали, чтобы скрыть состав преступления.

Напомним, 22 февраля НАБУ и САП посадили чартерный самолет с топ-фигурантом дела ПриватБанка. Выяснилось, что речь идет о бывшем первом заместителе главы правления банка Владимире Яценко. Подозрение ему подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

В НАБУ позже подтвердили задержание бывшего заместителя председателя правления ПриватБанка. Как сообщили в органе, бывший руководитель ПриватБанка планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. В НАБУ добавили, что детектив по делу и директор органа обратились в Госавиаслужбу, чтобы самолет совершил посадку в аэропорту «Борисполь».