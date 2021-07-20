Укрзализныця откроет реконструированную платформу на железнодорожной станции Святошин (фото)

В августе Укрзализныця откроет реконструированную платформу на железнодорожной станции Святошин в Киеве.

Реконструкция платформы проводится в рамках реализации проекта “Большая стройка” City Express.

В ходе реконструкции на станции будет построена новая высокая платформа с навесом, обеспечена доступность для всех категорий маломобильного населения, установлены турникеты и автоматы для покупки билетов на пригородные поезда.



Фото: Иван Юрик / Facebook

На станции Святошин будут реализованы новые ІТ-решения. В частности, система турникетов должна решить вопрос безбилетного проезда, учета льготников для дальнейших взаиморасчетов с местной властью.



Фото: Иван Юрик / Facebook

В следующем году планируется начать реконструкцию ряда платформ. В частности, на пригородном вокзале станции Киев-Пассажирский планируется возвести высокие посадочные платформы.