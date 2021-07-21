Представлен электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter 3

Компания Xiaomi представила новый электросамокат Mi Electric Scooter 3 для международного рынка. Европейским пользователям Xiaomi Mi Electric Scooter 3 станет доступен по рекомендованной розничной цене 449 евро в черном и сером цветах.
Самокат получил улучшенный пользовательский интерфейс, сложную конструкцию и функции безопасности, ЖК-экран не разбит на секции, тормозную систему E-ABS и задний дисковый тормоз с двумя колодками.
Mi Electric Scooter 3 имеет максимальную скорость 25 км/ч, электродвигатель мощностью 600 Вт, запас хода 30 км, вес 13,2 кг, максимальная загрузка 100 кг.
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