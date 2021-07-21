Xiaomi заменит тайваньский процессор на Snapdragon в игровом смартфоне Redmi K40

В линейке смартфонов Redmi K40 уже есть игровая модель – Gaming Edition. Но похоже, что Xiaomi выпустит еще один аппарат. И он будет работать на другом чипсете.
Тизер нового смартфона бренда опубликовали в Weibo. Из него стало понятно, что новый K40 Gaming Edition сменит процессор с текущего тайваньского Dimensity 1200 на американский Snapdragon 870.
По словам инсайдера Digital Chat Station, смартфон по характеристикам будет близок к оригиналу. Это означает, что мы можем ожидать от него AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, физические триггеры, основную камеру на 64 Мп и батарею емкостью 5065 мАч. Также будет поддерживаться 67-Вт зарядка. Кроме того, новая модель может выйти в дополнительных цветах.
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