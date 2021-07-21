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Порядок приватизации земельного участка, на котором находится дом

Порядок приватизации земельного участка, на котором находится дом

Гражданин, изъявивший желание приватизировать земельный участок, которым он пользуется и на котором находится жилой дом, находящийся в его собственности, должен пройти несколько этапов.

Об этом говорится в сообщении Минюста.

Размеры участка. Земельный кодекс Украины предусматривает следующие размеры приусадебного земельного участка для будущей бесплатной передачи:

  • в селах не более 0,25 гектара;
  • в поселках не более 0,15 гектара;
  • в городах не более 0,10 гектара.
1 этап – изготовление технической документации для установления (восстановления) границ земельного участка в натуре (на местности) на земельный участок с целевым назначением для строительства и обслуживания жилого дома хозяйственных зданий и сооружений.

С перечнем сертифицированных инженеров-землеустроителей можно ознакомиться в Государственном реестре сертифицированных инженеров-землеустроителей.

Процесс изготовления технической документации предусматривает выезд инженера-геодезиста со специальным оборудованием для проведения кадастровой съемки и установления (восстановления) границы земельного участка в натуре (на местности).

По результатам вышеуказанных работ заказчику выдается:

  • техническая документация на земельный участок;
  • диск с технической документацией в электронной форме и документом, содержащим сведения о результатах работ по землеустройству, которые подлежат внесению в Государственный земельный кадастр.
2 этап – регистрация земельного участка в Государственном земельном кадастре.

Для этого необходимо обратиться к государственному кадастровому регистратору с такими документами:

  • заявлением о внесении сведений в Государственный земельный кадастр по форме, установленной Порядком ведения Государственного земельного кадастра, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17 октября 2015 года № 1051;
  • технической документацией в бумажной и электронной форме;
  • электронным документом, содержащим сведения о результатах работ по землеустройству, которые подлежат внесению в Государственный земельный кадастр в соответствии с требованиями Закона Украины «О Государственном земельном кадастре»;
  • документом, подтверждающим полномочия представителя действовать от имени заявителя (в случае подачи заявления уполномоченным заявителем лицом).

Процесс государственной регистрации земельного участка в Государственном земельном кадастре не может превышать 14 дней с момента подачи документов и является бесплатной услугой для гражданина. После указанной государственной регистрации заказчик получает выписку из Государственного земельного кадастра, содержащую, в частности, кадастровый номер земельного участка.

3 этап − получение решения органа местного самоуправления о передаче земельного участка в частную собственность.

Для подачи соответствующего ходатайства надо добавить: разработанную техническую документацию по землеустройству по установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности); выписку из государственного земельного кадастра.

4 этап – регистрация права собственности на земельный участок в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. За оказанную услугу взимается плата в размере 0,1 прожиточного минимума для трудоспособных лиц (по состоянию на 2021 год − 230 грн).

Для этого необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг по местонахождению земельного участка или к нотариусу с такими документами:

  • заявлением установленной формы;
  • копиями документа, удостоверяющего личность, и регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (при подаче необходимо предъявить оригиналы таких документов);
  • решением соответствующего органа о передаче земельного участка в собственность;
  • выпиской из Государственного земельного кадастра о земельном участке;
  • документом, подтверждающим внесение платы за государственную регистрацию права собственности на недвижимое имущество;
  • документом, подтверждающим полномочия представителя действовать от имени заявителя (в случае подачи заявления уполномоченным заявителем лицом).

После внесения сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество государственный регистратор выдает заявителю выписку о проведенной государственной регистрации права собственности на земельный участок, на котором находится частный жилой дом.

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По материалам Finance.UA
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