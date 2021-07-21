Порядок приватизации земельного участка, на котором находится дом

Гражданин, изъявивший желание приватизировать земельный участок, которым он пользуется и на котором находится жилой дом, находящийся в его собственности, должен пройти несколько этапов.
Об этом говорится в сообщении Минюста.
Размеры участка. Земельный кодекс Украины предусматривает следующие размеры приусадебного земельного участка для будущей бесплатной передачи:
С перечнем сертифицированных инженеров-землеустроителей можно ознакомиться в Государственном реестре сертифицированных инженеров-землеустроителей.
Процесс изготовления технической документации предусматривает выезд инженера-геодезиста со специальным оборудованием для проведения кадастровой съемки и установления (восстановления) границы земельного участка в натуре (на местности).
По результатам вышеуказанных работ заказчику выдается:
Для этого необходимо обратиться к государственному кадастровому регистратору с такими документами:
Процесс государственной регистрации земельного участка в Государственном земельном кадастре не может превышать 14 дней с момента подачи документов и является бесплатной услугой для гражданина. После указанной государственной регистрации заказчик получает выписку из Государственного земельного кадастра, содержащую, в частности, кадастровый номер земельного участка.3 этап − получение решения органа местного самоуправления о передаче земельного участка в частную собственность.
Для подачи соответствующего ходатайства надо добавить: разработанную техническую документацию по землеустройству по установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности); выписку из государственного земельного кадастра.4 этап – регистрация права собственности на земельный участок в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. За оказанную услугу взимается плата в размере 0,1 прожиточного минимума для трудоспособных лиц (по состоянию на 2021 год − 230 грн).
Для этого необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг по местонахождению земельного участка или к нотариусу с такими документами:
После внесения сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество государственный регистратор выдает заявителю выписку о проведенной государственной регистрации права собственности на земельный участок, на котором находится частный жилой дом.
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