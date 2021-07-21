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Учитывается ли стаж, если состоишь на учете в центре занятости

Учитывается ли стаж, если состоишь на учете в центре занятости

О том, учитывается ли стаж, если состоишь на учете в центре занятости, отвечает “Пенсионный курьер”.

Об этом сказано на странице издания в Facebook.

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Время пребывания на учете в центре занятости в периоды, когда лицо подлежало общеобязательному государственному социальному страхованию на случай безработицы, получало пособие по безработице (кроме одноразовой ее выплаты для организации безработным предпринимательской деятельности), пособие по частичной безработице, пособие по частичной безработице на период карантина и материальную помощь в период профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации, включается в страховой стаж.

Напомним, что ранее мы писали, как засчитывается стаж в Украине время работы в Польше.

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По материалам Finance.UA
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