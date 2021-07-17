Польша заявила о планах задержать запуск «Северного потока-2»

Польша решила приложить все усилия, чтобы задержать запуск газопровода «Северный поток-2». В стране считают, что если бы не они, то спорная российско-немецкая инвестиция уже давно была бы реализована, сообщает Обозреватель.

Об этом заявил в интервью Польскому радио заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

По его словам, внешнеполитическое ведомство задерживало финализацию «Северного потока-2» в течение нескольких лет.

«Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершен, уже давно Владимир Путин мог бы оказать давление в отношении Украины или других наших партнеров», — утверждает Пшидач.

Он считает, что чем дольше газопровод остается неактивным, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Европейского Союза.

Украине в этом случае грозит энергетический кризис, многомиллионные убытки и полномасштабная война. Однако сейчас звучат предложения о компенсации нашей стране — с финансовой помощью, защитой от российской агрессии и даже ускоренным вступлением в НАТО.