Фонд гарантирования обратился в полицию и Минюст по поводу компании-тезки

Фонд гарантирования вкладов физлиц обратился в Нацполицию с просьбой изучить деятельность компании-тезки ООО «Финансовая компания «Фонд гарантирования вкладов» и принять соответствующие меры с целью предотвращения совершения возможных мошеннических действий.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
В ФГВФЛ подчеркивают, что не имеют никакого отношения к деятельности ООО «Финансовая компания «Фонд гарантирования вкладов» (зарегистрирована 25.03.2021, код ЕГРПОУ 44 085 785).
«Призываем всех быть внимательными при заключении разного рода соглашений с указанной финкомпанией. Из открытых данных Единого госреестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований известно, что ООО «ФК «Фонд гарантирования вкладов» к видам своей деятельности, кроме «строительство жилых и нежилых зданий», отнесло, в частности, и «прочие виды денежного посредничества», «прочие виды кредитования», «предоставление прочих финансовых услуг».
Родство сфер деятельности и сходство названий могут вводить в заблуждение клиентов финкомпании», — заявили в пресс-службе Фонда.
Отмечается, что ФГВФЛ направил письмо-обращение к компании-двойнику с требованием изменить название, а также в Министерство юстиции с запросом изучить правомерность проведения регистрационных действий в отношении компании.
«Фонд гарантирования вкладов физических лиц оставляет за собой право обращения в суд.
Показательно, что среди учредителей финкомпании есть бывшие недобросовестные заемщики одного из ликвидируемых банков. Срок просрочки по договорам которых, на момент продажи, составлял около 10 лет», — добавили в ведомстве.
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