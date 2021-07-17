Минцифры заплатит 1 млн гривен за взлом «Дії»

Минцифры запускает второй этап баг-баунти Дії с призовым фондом в 1 миллион гривен.
«Дія — самый безопасный украинский государственный IT-продукт. Приложение не хранит персональные данные, а только отображает информацию, которая уже есть о вас в реестрах», — говорится в сообщении на Facebook-странице Минцифры.
Участники будут искать уязвимости (баги) в приложении и за каждую найденную ошибку получать награду. Приоритет этого этапа — тестирование Дія.Підпис. Призовой фонд: 1 млн грн.
Кто может принять участие? Все желающие независимо от опыта и квалификации.
Все детали и подробности узнавайте завтра во время прямой трансляции брифинга на YouTube-канале КМУ и официальной странице Минцифры в Facebook в 10:00.
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