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Киев продолжают застраивать (инфографика)

Киев продолжают застраивать (инфографика)

В первом квартале 2021 года в столице ввели в эксплуатацию на 64% больше жилья, чем за аналогичный период 2020 года. Всего в Киеве стало на 145 тысяч квадратных метров больше, поэтому инвесторам открылась возможность вложить деньги в уже готовые квартиры.

Об этом сказано в аналитике vn.com.

Также эксперты отмечают, что за последние 6 месяцев спрос на жилье вырос на 20%. На это повлияли более лояльные программы застройщиков, ипотечное кредитование и выгодная рассрочка от девелоперов.

Вливание в экономику страны извне стимулирует покупательскую способность. Те, кто хочет сохранить деньги от обесценивания, вкладывают их в строительство или готовые объекты. Экономическая непредсказуемость и недоверие людей к власти стимулирует людей перестраховываться.

Динамика изменения цен по типу жилья в столице Украины:

  • 1-к квартиры продолжают лидировать и показывают устойчивый рост. Средняя цена за квадрат добралась до отметки в 35 251 грн. Количество предложений выросло на 15% по сравнению с прошлым отчетным периодом.
  • 2-к квартиры практически не добавили в цене. Сегодня застройщики продают квадрат по 30 436 гривен. Количество предложений выросло на 13%.
  • 3-к квартиры выросли в цене незначительно. Купить просторное жилье можно по 28 814 гривен за квадрат. Количество предложений выросло на 8%.
  • 4-к квартиры опустились в цене до 23 325 гривен за квадрат. Количество предложений увеличилось на 18%.

Средняя стоимость жилья продолжает сегментироваться по классу новостройки. Варианты эконом продаются в среднем по $800, а квадрат в классе комфорт составляет уже $940. Значительно отрывается от них недвижимость бизнес уровня со стоимостью квадратного метра в $1740. Элитное жилье продается по цене $2780 за квадратный метр.

Класс эконом постепенно сворачивается. Застройщики концентрируют средства для завершения недвижимости более высокого класса.

За последние три года часть самого дешевого жилья сократилась в три раза. За прошлый год общий объем недорогих квартир снизился на 9%. Все новые объекты на рынке недвижимости Киева относятся к классу комфорт и бизнес.

Этот процесс заставляет инвесторов без громадного бюджета отказываться от покупки жилья на первичном рынке, а смотреть старые хрущевки и чешки. Общий объем сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке вырос на 7% по сравнению с прошлым отчетным периодом.

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По материалам Finance.UA
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