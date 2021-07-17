Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,6−0,8%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,23 до 27,05 грн (-0,7%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 27,20/27,22 до 26,97/26,99 (-0,8%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,11/27,29 до 26,92/27,13 (-0,7%/-0,6%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,7% до 0,8% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

Со слов Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать снижение курса доллара к гривне.

«Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,9 грн, а наличный доллар в банках — вблизи 26,8/27,0 грн», — говорит Иосуб.

Завтра состоится аукцион Минфина Украины, где рынку будут предложены облигации в гривнах со сроками погашения в 12, 18, 24, 36 и 72 месяца, а также 12 месяцев — в долларах США. Появление нерезидентов на межбанке станет позитивным сигналом для украинской валюты, объясняет Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.

Он прогнозирует, что на текущей неделе доллар США к гривне укрепится до уровня 27,20. Евро, вероятно, возобновит рост к отметке 32,05.