По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” 42,376 млн грн и 40,486 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 38), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,11-27,10 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 84 активные заявки по доллару на сумму 82,862 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,8000 – 2 222
27,0500 – 20 000
27,0200 – 15 000
27,0200 – 23 000
27,0200 – 45 555
27,0200 – 30 000
27,0200 – 25 000
27,0200 – 15 555
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,0000 – 10 000
27,0200 – 10 000
27,0300 – 25 000
27,0400 – 15 000
27,0400 – 20 000
27,0400 – 30 000
27,0400 – 35 000
27,0400 – 15 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,0571 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,9993 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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