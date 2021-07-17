По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” 42,376 млн грн и 40,486 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 38), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,11-27,10 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 84 активные заявки по доллару на сумму 82,862 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,8000 – 2 222

27,0500 – 20 000

27,0200 – 15 000

27,0200 – 23 000

27,0200 – 45 555

27,0200 – 30 000

27,0200 – 25 000

27,0200 – 15 555

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,0000 – 10 000

27,0200 – 10 000

27,0300 – 25 000

27,0400 – 15 000

27,0400 – 20 000

27,0400 – 30 000

27,0400 – 35 000

27,0400 – 15 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,0571 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,9993 грн.



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua