Allison представила инновационную трансмиссию для внедорожной техники

Allison Transmission, ведущий разработчик и производитель силовых установок и полностью автоматических трансмиссий для коммерческого транспорта и спецтехники, объявил о запуске TerraTran.

Об этом сообщает SpecMachinery.com.ua.

TerraTran – это последняя инновация в системах привода, специально созданная для мировых рынков строительства и горнодобывающей отрасли.

TerraTran базируется на проверенной трансмиссии Allison 4000 Series, которая была специально создана с достаточной гибкостью применения для внедорожной техники, такой как автокраны, шарнирно-сочлененные и карьерные самосвалы.

TerraTran разрабатывался на основе отзывов клиентов, которые указали на потребность в проверенной надежности и долговечности трансмиссии Allison 4000 Series, но с увеличенными мощностью, крутящим моментом и полной массой автомобиля, а также с добавлением возможности быстрого реверса.

У TerraTran максимальная мощность до 800 л. с. и крутящий момент до 2231 Нм, в зависимости от области и операций применения, а также он включает семь передних и две задние скорости.

С дополнительным быстрым реверсом TerraTran обеспечивает повышенную производительность и оптимизирует профессиональную эффективность. Полевые испытания, проведенные в течение примерно двух лет, показали, что TerraTran позволяет улучшить управляемость, способность преодолевать подъемы и маневренность в тяжелых условиях эксплуатации.

Как сообщает SpecMachinery.com.ua первым из производителей техники, кто интегрирует TerraTran в свою продукцию, станет китайская компания Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG). TerraTran будет первоначально запущен на вездеходном автокране XCMG.