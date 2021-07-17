Раскрыты новые подробности относительно iPad mini 6

Ранее в этом году компания Apple презентовала свой новый модельный ряд iPad Pro. Новые профессиональные планшеты получили весьма значительные улучшения, самым явным из которых стал чипсет Apple M1, демонстрирующий наилучшую мощность среди всех планшетов на рынке. Кроме этого, в версии с диагональю экрана 12.9 дюйма установлена матрица mini-LED, которую, в связи с большим количеством инсайдерской информации, Apple планирует использовать во многих своих продуктах.
Сейчас в Сети появились данные о том, что Apple не планирует устанавливать этот дисплей в iPad mini 6, который должен быть презентован в этом году, хотя ранее такие данные появлялись. Правда, информация об использовании такого дисплея во флагманском MacBook Pro, который должен быть презентован позже в этом году, таки подтвердилась.
Напомним, что дизайн iPad mini 6 стал известным еще несколько месяцев назад. Согласно этим инсайдерским данным, модель получит дизайн в стиле iPad Air 2020, с меньшими симметричными рамками вокруг дисплея и без кнопки Home. Сканер отпечатков пальцев, скорее всего, будет встроен в кнопку включения, как в уже упомянутом iPad Air 2020.
Ожидается, что iPad mini 6 получит флагманский мобильный чипсет Apple A15, который будет использоваться в новых iPhone 13. Кроме этого, он будет оснащен разъемом USB-C и получит магнитный смарт-коннектор. К сожалению, пока неизвестно, когда этот планшет презентуют, но ожидается, что презентация пройдет в октябре или ноябре.
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