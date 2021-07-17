В компьютерах Mac в ближайшее время может появиться система Face ID

Компания Apple планирует внедрить систему сканеров Face ID в свои компьютеры Mac. По словам представителей известного издания Bloomberg, Apple должна сделать это в течение нескольких последующих лет. Как утверждается в публикации, компания Apple планирует в будущем оснастить все свои продукты Face ID, то есть даже доступные, по меркам Apple, устройства, как iPhone SE и iPad Air, будут поддерживать эту технологию.

Также отмечается, что хоть все устройства Apple должны перейти на Face ID, поддисплейная фронтальная камера позволит будущим флагманским смартфонам Apple избавиться от выреза сверху экрана. На данный момент система Face ID дает устройствам Apple два главных преимущества – безопасность и возможность работы с добавленной реальностью.

Ожидается, что первый iPhone без выреза будет презентован уже в 2023 году. Напомним, что по инсайдерским данным, еще недавно презентованные iMac на ARM должны были поддерживать Face ID, но имплементация этой фишки была отложена. Это произошло из-за того, что одновременно с этим нововведением Apple планировала добавить поддержу Face ID и в ноутбуки MacBook, где есть проблема с толщиной дисплея – они слишком тонкие для установки такой же системы, как на iPhone или iPad.