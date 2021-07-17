Укрзализныця и КВСЗ дали старт проекту на поставку 100 пассажирских вагонов (фото)

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» получил авансовый платеж от Укрзализныци на поставку 100 пассажирских вагонов, срок выполнения — до конца июля 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба завода.

Отмечается, что завод получил авансовый платеж 23 июля.

«Тем самым дан старт выполнению этой важной сделки. Потому что по ее условиям именно со дня первого платежа начинается отсчет срока — КВСЗ должна осуществить поставки продукции в полном объеме в течение года, до конца июля 2022-го», — объяснил председатель правления ПАО «КВСЗ» Максим Крамаренко.

Авансовый платеж равен 30% от суммы контракта.

«Этих средств предприятию хватит на закупку только 50% комплектующих и материалов. Следовательно, условия договора для КВСЗ далеко не бархатные.

Как известно, это средства из государственного бюджета, и использовать их можно только на нужды, касающиеся производства именно этих 100 вагонов. Однако на предприятии есть опыт изготовления и поставки продукции именно при таких условиях, и никаких нареканий со стороны контролирующих органов не было», — добавили на заводе.



Напомним, что с целью обновления пассажирского подвижного состава в 2021 году госбюджетом Украины предусмотрено финансирование закупки 100 пассажирских вагонов на сумму более 3 млрд грн (бюджетная программа КПКВК 3 101 270 «Обновление подвижного состава для перевозки пассажиров и модернизация железнодорожной инфраструктуры для развития пассажирских перевозок»).

Фото: Пресс-служба завода