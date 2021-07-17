0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 172 0

Укрзализныця и КВСЗ дали старт проекту на поставку 100 пассажирских вагонов (фото)

Укрзализныця и КВСЗ дали старт проекту на поставку 100 пассажирских вагонов (фото)

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» получил авансовый платеж от Укрзализныци на поставку 100 пассажирских вагонов, срок выполнения — до конца июля 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба завода.

Отмечается, что завод получил авансовый платеж 23 июля.

«Тем самым дан старт выполнению этой важной сделки. Потому что по ее условиям именно со дня первого платежа начинается отсчет срока — КВСЗ должна осуществить поставки продукции в полном объеме в течение года, до конца июля 2022-го», — объяснил председатель правления ПАО «КВСЗ» Максим Крамаренко.

Авансовый платеж равен 30% от суммы контракта.

«Этих средств предприятию хватит на закупку только 50% комплектующих и материалов. Следовательно, условия договора для КВСЗ далеко не бархатные.

Как известно, это средства из государственного бюджета, и использовать их можно только на нужды, касающиеся производства именно этих 100 вагонов. Однако на предприятии есть опыт изготовления и поставки продукции именно при таких условиях, и никаких нареканий со стороны контролирующих органов не было», — добавили на заводе.

Напомним, что с целью обновления пассажирского подвижного состава в 2021 году госбюджетом Украины предусмотрено финансирование закупки 100 пассажирских вагонов на сумму более 3 млрд грн (бюджетная программа КПКВК 3 101 270 «Обновление подвижного состава для перевозки пассажиров и модернизация железнодорожной инфраструктуры для развития пассажирских перевозок»).

Фото: Пресс-служба завода

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.