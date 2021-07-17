Рынок земли: какие документы нужны для подтверждения средств

Одним из условий покупки земельного участка является проверка нотариусом источника происхождения средств покупателя.
Об этом пишет Минюст.
То есть, в случае приобретения земельного участка сельскохозяйственного назначения в собственность по отплатному договору (купля-продажа, рента, мена и т.д.), нотариус обязан проверить источники происхождения средств или других активов приобретателя.
Источники происхождения средств для приобретения в собственность земельного участка:
Документы, подтверждающие источники происхождения средств:
Нотариус для установления источников происхождения средств может использовать официальные документы, публичную информацию, в частности сведения Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которая формируется и ведется Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, информацию, полученную от приобретателя.
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