Рынок земли: какие документы нужны для подтверждения средств

Одним из условий покупки земельного участка является проверка нотариусом источника происхождения средств покупателя.

Об этом пишет Минюст.

То есть, в случае приобретения земельного участка сельскохозяйственного назначения в собственность по отплатному договору (купля-продажа, рента, мена и т.д.), нотариус обязан проверить источники происхождения средств или других активов приобретателя.

Источники происхождения средств для приобретения в собственность земельного участка:

заработная плата (денежное обеспечение);

гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым соглашениям;

доход от предпринимательской или независимой профессиональной деятельности;

доход от отчуждения имущества;

дивиденды;

проценты;

роялти;

страховые выплаты;

выигрыши (призы) в азартных играх, выигрышах (призах) в лотерею или в другие розыгрыши, в букмекерском паре, в паре тотализатора;

призы (выигрыши) в денежной форме, полученные за победу и/или участие в любительских спортивных соревнованиях;

благотворительная помощь;

пенсия;

наследство;

подарки;

средства, полученные взаймы (кредит);

обретение права на находку или клад;

другие источники, не запрещенные законом.

Документы, подтверждающие источники происхождения средств:

декларация об имущественном состоянии и доходах;

декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера/декларация лица, уполномоченного на выполнение функций государства или органа местного самоуправления;

годовая (квартальная, другая) финансовая и/или налоговая отчетность юридического лица — приобретателя и физического лица-предпринимателя (при наличии), полученная нотариусом непосредственно от приобретателя (баланс, выписки, содержащие данные о прибылях и убытках хозяйственной деятельности клиента, налоговая декларация с приложениями);

финансовая отчетность юридического лица-приобретателя, обнародованная в соответствии с требованиями законодательства;

другие документы, подтверждающие источники происхождения средств.

Нотариус для установления источников происхождения средств может использовать официальные документы, публичную информацию, в частности сведения Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которая формируется и ведется Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, информацию, полученную от приобретателя.

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