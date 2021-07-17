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Рынок земли: какие документы нужны для подтверждения средств

Рынок земли: какие документы нужны для подтверждения средств

Одним из условий покупки земельного участка является проверка нотариусом источника происхождения средств покупателя.

Об этом пишет Минюст.

То есть, в случае приобретения земельного участка сельскохозяйственного назначения в собственность по отплатному договору (купля-продажа, рента, мена и т.д.), нотариус обязан проверить источники происхождения средств или других активов приобретателя.

Источники происхождения средств для приобретения в собственность земельного участка:

  • заработная плата (денежное обеспечение);
  • гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым соглашениям;
  • доход от предпринимательской или независимой профессиональной деятельности;
  • доход от отчуждения имущества;
  • дивиденды;
  • проценты;
  • роялти;
  • страховые выплаты;
  • выигрыши (призы) в азартных играх, выигрышах (призах) в лотерею или в другие розыгрыши, в букмекерском паре, в паре тотализатора;
  • призы (выигрыши) в денежной форме, полученные за победу и/или участие в любительских спортивных соревнованиях;
  • благотворительная помощь;
  • пенсия;
  • наследство;
  • подарки;
  • средства, полученные взаймы (кредит);
  • обретение права на находку или клад;
  • другие источники, не запрещенные законом.

Документы, подтверждающие источники происхождения средств:

  • декларация об имущественном состоянии и доходах;
  • декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера/декларация лица, уполномоченного на выполнение функций государства или органа местного самоуправления;
  • годовая (квартальная, другая) финансовая и/или налоговая отчетность юридического лица — приобретателя и физического лица-предпринимателя (при наличии), полученная нотариусом непосредственно от приобретателя (баланс, выписки, содержащие данные о прибылях и убытках хозяйственной деятельности клиента, налоговая декларация с приложениями);
  • финансовая отчетность юридического лица-приобретателя, обнародованная в соответствии с требованиями законодательства;
  • другие документы, подтверждающие источники происхождения средств.

Нотариус для установления источников происхождения средств может использовать официальные документы, публичную информацию, в частности сведения Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которая формируется и ведется Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, информацию, полученную от приобретателя.

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По материалам Finance.UA
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