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Налоговики отсудили у «государственной угольной компании» 19,4 млн грн

Налоговики отсудили у «государственной угольной компании» 19,4 млн грн

09.07.2021 Окружной админсуд г. Киева удовлетворил иск Главного управления ГНС в г. Киеве к госпредприятию «Государственная угольная компания» (в деле № 826/18 193/16) и решил взыскать со счетов ответчика в банках в пользу истца налоговый долг в размере 19,4 млн грн.

По данным госреестра, учредителем госпредприятия «Государственная угольная компания» (ГП «ГУК») является Минэнерго.

Как писал Finbalance, 31.07.2019 Окружной админсуд г. Киева частично удовлетворил иск ГП «Государственная угольная компания» к Государственной налоговой инспекции в Шевченковском районе Главного управления ГФС в г. Киеве (в деле № 826/15 863/16) и признал противоправным бездействие налоговиков относительно непроведения проверки контрагентов истца и предоставления подтверждения ГП «Государственная угольная компания» права на налоговый кредит.

Вместе с тем, суд отклонил исковые требования «Государственной угольной компании» о предоставлении ей права:

— на отнесение к налоговому кредиту суммы 122 млн грн, что соответствует сумме НДС, уплаченной поставщикам в составе стоимости угля и указанной в налоговых накладных;

— обязать ГФС увеличить в системе электронного администрирования НДС общую сумму налога по полученным плательщиком налоговым накладным и расчетам корректировки на сумму подтвержденного налогового кредита, а именно 122 млн грн и отобразить соответствующее увеличение в выписке из системы электронного администрирования НДС.

«Государственная угольная компания» осуществляет оптовую торговлю углем, добытым государственными шахтоуправлениями.

По материалам Finbalance
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