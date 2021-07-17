Налоговики отсудили у «государственной угольной компании» 19,4 млн грн

09.07.2021 Окружной админсуд г. Киева удовлетворил иск Главного управления ГНС в г. Киеве к госпредприятию «Государственная угольная компания» (в деле № 826/18 193/16) и решил взыскать со счетов ответчика в банках в пользу истца налоговый долг в размере 19,4 млн грн.
По данным госреестра, учредителем госпредприятия «Государственная угольная компания» (ГП «ГУК») является Минэнерго.
Как писал Finbalance,
Вместе с тем, суд отклонил исковые требования «Государственной угольной компании» о предоставлении ей права:
— на отнесение к налоговому кредиту суммы 122 млн грн, что соответствует сумме НДС, уплаченной поставщикам в составе стоимости угля и указанной в налоговых накладных;
— обязать ГФС увеличить в системе электронного администрирования НДС общую сумму налога по полученным плательщиком налоговым накладным и расчетам корректировки на сумму подтвержденного налогового кредита, а именно 122 млн грн и отобразить соответствующее увеличение в выписке из системы электронного администрирования НДС.
«Государственная угольная компания» осуществляет оптовую торговлю углем, добытым государственными шахтоуправлениями.
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