Экспорт сельхозтоваров в ЕС: Украина на четвертой позиции

Украина по объемам экспорта в ЕС товаров сельскохозяйственного производства в период с января по апрель 2021 года находится на четвертой позиции.
Об этом говорится в отчете по торговле ЕС.
В топ-направлений агропромышленного импорта в ЕС за первые четыре месяца 2021 года входят: Бразилия, Соединенные Штаты, Великобритания, Украина и Китай. На эти страны приходится 34% от общего объема такого импорта.
В то же время, Украина, наряду с Великобританией, оказалась среди стран, экспорт которых в ЕС в измерении сельскохозяйственной продукции за первые четыре месяца 2021 года больше всего снизился по сравнению с таким же периодом 2020 года. Для Украины в текущем году этот показатель составил в абсолютных цифрах 1874 млн евро (-452 млн евро, или -19,4%).
Снижение объемов экспорта произошло за счет уменьшения объемов поставок в ЕС семян кукурузы и подсолнечника. При этом на Украину приходится 4,9% от общего экспорта такой продукции в ЕС, страна остается на четвертой позиции среди крупнейших экспортеров в страны Европейского Союза.
Общий объем торговли сельскохозяйственной продукцией для стран ЕС, включая экспортные и импортные операции, в период с января по апрель текущего года составил 103,4 миллиарда евро, что на 1,1% меньше, чем за такой же период 2020 года. При этом ЕС нарастил экспорт такой продукции на 1,7% – до 63 миллиардов евро, в то время как объемы импорта упали на 5,1% – до 40,3 миллиарда евро.
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