Skoda готовит появление нового бюджетного кроссовера

Компания Skoda разрабатывает новый компактный кроссовер.
Об этом сообщает TimesNowNews.
Отмечается, что эта модель будет рассчитана на рынок Индии, а ее габариты будут меньше недавно представленного самого дешевого кроссовера марки — Kushaq, который сравним по размерам с хорошо знакомым нам компактным кроссовером Skoda Kamiq: длина — 4 221 мм при колесной базе — 2 651 мм, ширина — 1 760 мм, а высота равна 1 612 мм. Skoda Kushaq может похвастаться большим дорожным просветом.
Впрочем, согласно предварительной информации, новый кроссовер позаимствует у Kushaq все основные узлы и агрегаты. Разработка машины будет вестись в Европе, но при постоянном участии специалистов из Индии.
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