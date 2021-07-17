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Skoda готовит появление нового бюджетного кроссовера

Skoda готовит появление нового бюджетного кроссовера

Компания Skoda разрабатывает новый компактный кроссовер.

Об этом сообщает TimesNowNews.

Отмечается, что эта модель будет рассчитана на рынок Индии, а ее габариты будут меньше недавно представленного самого дешевого кроссовера марки — Kushaq, который сравним по размерам с хорошо знакомым нам компактным кроссовером Skoda Kamiq: длина — 4 221 мм при колесной базе — 2 651 мм, ширина — 1 760 мм, а высота равна 1 612 мм. Skoda Kushaq может похвастаться большим дорожным просветом.

Впрочем, согласно предварительной информации, новый кроссовер позаимствует у Kushaq все основные узлы и агрегаты. Разработка машины будет вестись в Европе, но при постоянном участии специалистов из Индии.

По материалам ТСН
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