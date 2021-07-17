Skoda готовит появление нового бюджетного кроссовера

Компания Skoda разрабатывает новый компактный кроссовер.

Об этом сообщает TimesNowNews.

Отмечается, что эта модель будет рассчитана на рынок Индии, а ее габариты будут меньше недавно представленного самого дешевого кроссовера марки — Kushaq, который сравним по размерам с хорошо знакомым нам компактным кроссовером Skoda Kamiq: длина — 4 221 мм при колесной базе — 2 651 мм, ширина — 1 760 мм, а высота равна 1 612 мм. Skoda Kushaq может похвастаться большим дорожным просветом.

Впрочем, согласно предварительной информации, новый кроссовер позаимствует у Kushaq все основные узлы и агрегаты. Разработка машины будет вестись в Европе, но при постоянном участии специалистов из Индии.