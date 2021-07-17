Intel нарастила выручку и планирует ускорить темп внедрения инноваций при разработке чипов

В последнее время Intel испытывает трудности с освоением более продвинутых архитектур производства чипов. Но вскоре это может измениться. Генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер объявил, что «7-нанометровая технология развивается хорошо», и компания готовится объявить новости о том, как она «ускоряет годовой темп инноваций с помощью новых достижений в производстве и компоновке полупроводников». Соответствующие подробности планируется поведать во время онлайн-трансляции, которая состоится грядущий в понедельник, 26 июля.
Этот анонс состоялся одновременно с объявлением финансовых результатов компании по итогам работы во втором квартале 2021 года. В отчётном периоде фактические показатели компании смогли превзойти прогнозные показатели. Совокупная выручка составила $18,2 млрд, что на 2% превышает показатель аналогичного квартала предыдущего года. При этом компания с оптимизмом смотрит в будущее и повысила свой прогноз годового дохода в 2021 году на $1 млрд – до $73,5 млрд. И в соответствии с обновлённым прогнозом, теперь компания ожидает прирост дохода в годовом исчислении по сравнению с 2020 годом.
Прибыль Intel в последние несколько кварталов росла, даже несмотря на частые задержки технологического освоения и фактического производства чипов как по нормам 10-нм, так и 7-нм техпроцессов. Этот рост был поддержан всплеском спроса как на персональные компьютеры, так и на процессоры для центров обработки данных. Рост спроса был вызван пандемией COVID-19, когда миллионы людей покупали новые ноутбуки и компьютеры для обеспечения возможности удалённо выполнять работу или обучаться в условиях карантина. Также возросло использование облачных сервисов.
Прошедший год был бурным для Intel. Прошлым летом компания была вынуждена признать, что она существенно отложит запуск своей будущей 7-нм архитектуры для процессоров следующего поколения. За этой новостью последовал уход директора компании по аппаратному обеспечению, доктора Венката (Мурти) Рендучинтала, и замена генерального директора Боба Свона Пэтом Гелсинджером.
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