В Украине стартуют продажи автомобилей нового бренда Cupra

В Украину приехал новый бренд Cupra. Именно под этой маркой продают самые заряженные SEAT, однако есть в их линейке и отдельная модель Formentor, пишет autoportal.ua.
Именно Cupra Formentor первым и поступит в продажу на украинском рынке. Купе-кроссовер станет своего рода визитной карточкой Cupra в Украине.
Новый Cupra Formentor будет доступен по цене 1 020 474 грн за базовую версию с 2,0-литровым 150-сильным турбодизелем и 1 179 338 – за заряженный вариант VZ с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой на 310 л.с. В последнем случае разгон до сотни занимает 4,9 с, а максимальная скорость – 250 км/ч.
Базовая комплектация Cupra Formentor весьма богата. Есть виртуальная приборка, диодные фары, 18-дюймовые диски, 10-дюймовый тачскрин, датчики света и дождя, подогрев сидений и руля, трехзонный климат-контроль, бесключевой доступ, камера заднего вида, круиз-контроль.
В варианте VZ добавили спортивные ковшеобразные сиденья, навигацию с 12-дюймовым тачскрином, 19-дюймовые диски, адаптивные амортизаторы, а также контроль разметки. Среди опций – панорамная крыша, камеры кругового обзора.
Также объявлена цена 300-сильного Cupra Ateca. Заряженный вариант кроссовера будет стоить 1 267 261 грн.
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