Почему украинские заробитчане едут работать в ЕС

Пандемия коронавируса не повлияла на уменьшение потока украинских трудовых мигрантов. Несмотря на это, большинство выбирают работать на производствах и складах, вместо уже привычного сельского хозяйства.
Об этом рассказал председатель Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.
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«Спрос на людей, которые едут на работу в сфере сельского хозяйства, не уменьшался ни во время карантина, ни сейчас. Рабочие руки в сельском хозяйстве нужны всегда. Польские фермеры очень рассчитывают на приезд украинцев, которые будут работать в сфере сельского хозяйства именно на сезонных работах», — отметил Воскобойник.
В то же время, за последние годы многие украинцы предпочитают работать на производстве вместо сельских работ. В частности, это связано с погодными условиями и ухудшением климата.
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Так, эксперт приводит сравнительную статистику приглашений, выданных в 2020 году в сфере сельского хозяйства и других.
«Общее количество приглашений на работу для украинцев на срок до полугода, которая не связана с сельским хозяйством — составляла 1 миллион 350 тысяч единиц. А приглашений, связанных с этой сферой, было выдано 140 тысяч. То есть, почти в 10 раз меньше. Это говорит о том, что не особо украинцы интересуются работой в сельском хозяйстве», — добавляет президент Ассоциации.
В частности, для понимания спроса трудовых мигрантов необходимо ориентироваться в демографической ситуации и отталкиваться от размера страны и от ее миграционной политики.
Население Польши составляет 37 миллионов человек. Эксперт добавляет, что у поляков такой же демографический кризис, как и в Украине. Польские трудовые мигранты едут работать в Германию или в Великобританию.
В то же время в Чехии количество населения — всего 11 миллионов, это почти в 3,5 раза меньше. Это означает, что «они могут брать меньше людей на работу».
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В частности, в Чехии превалирует работа на заводах, и у них нет отдельных мест для работы в сельском хозяйстве. Тем не менее, в 2020 году в Чехии трудоустроилось 150 тысяч украинцев, добавил Воскобойник.
«Наиболее массовый сегмент для трудоустройства — это молодежь от 20 до 35 лет. Это более активные люди, у которых либо еще нет семей, либо еще нет детей. Они выбирают для себя возможность поехать заработать денег», — добавил глава Ассоциации.
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