Новый Nissan Juke получил украинский ценник (фото)

Официальное представительство Nissan Motors в Украине объявило старт продаж на новое поколение популярного компактного кроссовера. Цены на него стартуют с отметки в 522 900 грн.
Новое поколение Nissan Juke не просто обновилось, а серьезно изменилось. При этом внешность меняли очень аккуратно, чтобы сохранить узнаваемость. Так что тут все те же разноуровневые фары, но с Y-образными светодиодными огнями, которые лучше сочетаются с фирменной решеткой радиатора V-Motion. Но в целом силуэт не был нарушен.
Хотя габаритные размеры прибавились, не выпадая из В-класса. Так, новый Juke получил +75 мм в длину, + 62 мм в ширину, + 25 в высоту. В результате пространства добавили задним пассажирам и + 68 литров в багажник, который теперь имеет объем в 422 литра.
Под капотом стоит усовершенствованный однолитровый HR10DDT (турбо) с прямым спрыском мощностью в 114 л.с. и 180 Нм крутящего момента (200 Нм в режиме турбо), доступных с 2400 оборотов. В стандартную комплектацию входит 6-ступенчатая механическая трансмиссия, а также доступна новая автоматическая 7-ступенчатая трансмиссия с двойным сцеплением и подрулевыми переключателями.
Система D-Mode имеет три режима езды: Standard, Eco и Sport – позволяющие отрегулировать реакцию автомобиля на управление в зависимости от дорожных условий и настроения водителя.
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