По программе «теплых кредитов» выплатили 120 миллионов возмещений

В июле из госбюджета возмещено 28,3 млн грн участникам программы «теплых кредитов».
Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.
В частности:
Всего в 2021 году из государственного бюджета участникам программы возмещено уже 120,97 млн гривен.
«Безвозвратная финансовая помощь в виде частичной компенсации „теплого кредита“ — это реальная поддержка домохозяйств в повышении энергоэффективности своих домов. Кроме компенсаций, желаемым и ожидаемым результатом для них является сбережение расходов на энергоносителях», — заявил и. о. председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.
По условиям программы для получения возмещения участники должны подавать в банки подтверждающие документы о проведении энергоэффективных мероприятий.
В целом, с начала действия программы в октябре 2014 года и по сегодняшний день сумма возмещений составляет 3,45 млрд гривен.
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