По программе «теплых кредитов» выплатили 120 миллионов возмещений

В июле из госбюджета возмещено 28,3 млн грн участникам программы «теплых кредитов».

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

В частности:

26,24 млн грн — семьям, которые привлекали «теплые кредиты» для проведения энергоэффективных мероприятий в домах;

2,09 млн грн — тем, кто установил твердотопливные котлы в рамках программы.

Всего в 2021 году из государственного бюджета участникам программы возмещено уже 120,97 млн гривен.

«Безвозвратная финансовая помощь в виде частичной компенсации „теплого кредита“ — это реальная поддержка домохозяйств в повышении энергоэффективности своих домов. Кроме компенсаций, желаемым и ожидаемым результатом для них является сбережение расходов на энергоносителях», — заявил и. о. председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.

По условиям программы для получения возмещения участники должны подавать в банки подтверждающие документы о проведении энергоэффективных мероприятий.

В целом, с начала действия программы в октябре 2014 года и по сегодняшний день сумма возмещений составляет 3,45 млрд гривен.