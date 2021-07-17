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Безос предложил перенести в космос вредные для экологии заводы

Безос предложил перенести в космос вредные для экологии заводы

Самый богатый человек мира и основатель Amazon и Blue Origin, а с недавних пор астронавт, Джефф Безос предложил отправить на орбиту всю промышленность, которая вредит экологии. Таким образом он хочет спасти Землю от загрязнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал NBC News.

“Когда смотришь на планету, не видишь границ. Это единственная планета, одна на всех, и такая хрупкая… Мы живем на такой замечательной планете. Невозможно представить, насколько тонкий слой у атмосферы, если смотреть из космоса. Мы живем на ней, и она кажется большой. Кажется, что атмосфера огромна, и мы можем ею пренебрегать и плохо с ней обращаться”, – сказал Безос в эфире канала.

Безос высказал мнение, что для спасения планеты, нужно всю вредную для экологии планеты промышленность перенести в космос. По его словам, на реализацию такой идеи пойдут “десятки и десятки лет”, но нужно это начать делать.

Напомним, недавно Безос и еще три человека совершили туристический полет на орбиту в корабле компании Blue Origin.

По материалам РБК-Украина
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