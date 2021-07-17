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СБУ сообщила о подозрении топ-чиновнику за хищение земель

СБУ сообщила о подозрении топ-чиновнику за хищение земель

СБУ сообщила о подозрении первому из топ-чиновников Госгеокадастра, причастному к масштабной схеме хищения земель, которую разоблачили этой весной. Злоумышленник, злоупотребляя служебным положением, передал в частную собственность земли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Стоит отметить, что речь идет об обысках в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра этой весной, в результате которой СБУ разоблачила незаконную приватизацию более 2,5 тысячи земельных участков.

Согласно данным, это лишь первое подозрение в масштабном механизме. Сегодня о подозрении сообщили одному из действующих руководителей Госгеокадастра в Черниговской области.

«Установлено, что, злоупотребляя служебным положением, чиновник незаконно подписал ряд приказов, которыми незаконно передал в частную собственность земли на почти 3 млн грн», — сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам РБК-Украина
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