Три миллиона гривен под 3% годовых: история одного кредита госпрограммы «5-7-9%»

Бизнесу важно иметь доступ к дешевым деньгам. Потому что дорогой доступ и так открыт, однако не каждый предприниматель готов кредитоваться под 20%.

Об этом рассказал винницкий предприниматель Александр Ильницкий в спецпроекте Finance.ua «Как работают кредиты 5-7-9%», где мы собрали реальные истории из жизни предпринимателей в тяжелые времена пандемии и выяснили, помогают ли государственные кредиты бизнесу.

Его компания «Политек Групп» с 2016 года занимается производством паллетной и пищевой стретч-пленки, которая расходится как по Украине, так и за рубежом.

Кредиты для бизнеса – за или против? По словам бизнесмена, кредитование бизнеса часто является необходимостью. Но дорогие кредиты, которые сегодня выдает большинство банков, могут позволить себе не все.



Александр Ильницкий, винницкий предприниматель

«Банки готовы кредитовать под 15-20%, но это очень много. Совсем другая ситуация, когда у тебя появляется возможность получить финансирование под 3-5%. С такими кредитами можно и нужно работать», – убежден Ильницкий.

Такой кредит он смог оформить в банке ПУМБ в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%». Его компания получила почти 3 миллиона гривен под 3% годовых.

Поначалу Александр думал, что программа будет работать только через государственные банки, и для участия в ней придется пробираться через кучу бюрократических преград. На деле же все оказалось гораздо проще…