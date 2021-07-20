0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 162 0

Три миллиона гривен под 3% годовых: история одного кредита госпрограммы «5-7-9%»

Три миллиона гривен под 3% годовых: история одного кредита госпрограммы «5-7-9%»

Бизнесу важно иметь доступ к дешевым деньгам. Потому что дорогой доступ и так открыт, однако не каждый предприниматель готов кредитоваться под 20%.

Об этом рассказал винницкий предприниматель Александр Ильницкий в спецпроекте Finance.ua «Как работают кредиты 5-7-9%», где мы собрали реальные истории из жизни предпринимателей в тяжелые времена пандемии и выяснили, помогают ли государственные кредиты бизнесу.

Его компания «Политек Групп» с 2016 года занимается производством паллетной и пищевой стретч-пленки, которая расходится как по Украине, так и за рубежом.

Кредиты для бизнеса – за или против? По словам бизнесмена, кредитование бизнеса часто является необходимостью. Но дорогие кредиты, которые сегодня выдает большинство банков, могут позволить себе не все.


Александр Ильницкий, винницкий предприниматель

«Банки готовы кредитовать под 15-20%, но это очень много. Совсем другая ситуация, когда у тебя появляется возможность получить финансирование под 3-5%. С такими кредитами можно и нужно работать», – убежден Ильницкий.

Такой кредит он смог оформить в банке ПУМБ в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%». Его компания получила почти 3 миллиона гривен под 3% годовых.

Поначалу Александр думал, что программа будет работать только через государственные банки, и для участия в ней придется пробираться через кучу бюрократических преград. На деле же все оказалось гораздо проще…

Больше об истории Ильницкого, как бизнес выживает в карантинные времена, и помогают ли дешевые кредиты 🧐

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.