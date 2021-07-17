Укртрансгаз за полгода сократил потери газа на 2 миллиарда кубов

Оператор газохранилищ АО «Укртрансгаз» за первое полугодие 2021 года сократил потери газа более чем на 2 млрд кубометров.
Об этом сообщил в.и.о. генерального директора АО «Укртрансгаз» Сергей Перелома в Фейсбуке.
«Только за первое полугодие 2021-го оператор сократил потери газа на более чем 2 млн кубометров. Конечно, работы в этом направлении еще немало, но правильные стандарты и требования в компании уже сформированы», — написал Перелома.
Он отметил, что для Укртрансгаза, как и для всей группы «Нафтогаз», достижение углеродной нейтральности является вопросом стратегического значения и даже самые маленькие шаги в этом направлении являются важными и значимыми.
Как сообщалось, до начала отопительного сезона Украина должна накопить по меньшей мере 17 млрд кубометров газа. За два месяца сезона закачки в подземные хранилища поступило 0,93 млрд кубометров газа, всего запасы топлива на начало июля превысили 16 млрд кубометров. АО «Укртрансгаз» рассчитывает войти в отопительный сезон с запасами газа на уровне 19−20 млрд кубометров.
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