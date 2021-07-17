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Силовики изъяли партию героина на более 1 млрд грн — ОГП

Силовики изъяли партию героина на более 1 млрд грн — ОГП

Украинские правоохранители задержали крупную партию героина из Ирана.

Про це повідомила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

Детали: По словам генпрокурора, общий вес изъятого наркотика – более 368 килограмм, что по ценам черного рынка стоит более 1 млрд гривен.

Совместными международными усилиями задержали двух братьев – граждан Турции, которые курировали канал поставок героина в Украину.

Указано, что они – члены транснациональной преступной группировки, занимающейся контрабандой героина из Ирана через территорию Армении, Грузии в Украину.

Группировка сбывала наркотики на территории нашего государства, в том числе на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также контрабандой перевозила мелкими партиями в страны Европейского Союза.

По словам Венедиктовой, для отвлечения внимания и проверки бдительности правоохранительных органов и таможенников, организаторы выполняли даже “проверочные” рейсы без нелегального товара, чтобы этим же путем переправлять уже наркотики.

Правоохранители проконтролировали поставку из Ирана в Украину грузового автомобиля на склад в Киеве. В прицепе авто в специально оборудованных муляжах пустотелого кирпича обнаружено наркотическое средство. В ходе обыска там изъяты 1159 брикетов с героином.

Организаторов канала контрабанды задержали неподалеку склада. В ходе проведения осмотра в двух чемоданах у них было обнаружено и изъято 5 брикетов с 1550 граммами героина.

По материалам Економічна Правда
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