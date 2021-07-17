Forbes назвал самых высокооплачиваемых пилотов «Формулы 1»

Американское издание Forbes опубликовало новый рейтинг самых высокооплачиваемых пилотов «Формулы 1» — рейтинг восьмой раз подряд возглавил британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон.

Об этом сообщается на сайте Forbes.

Рейтинг составлен на основе прогнозируемых доходов гонщиков, включая зарплату и бонусы за соревнования в 2021 году.

Лидером рейтинга стал Хэмилтон. По оценкам издания, в 2021 году доходы действующего чемпиона «Формулы 1» составят 62 млн долл.

Из общей суммы 55 млн долл придется на зарплату — она вдвое больше, чем у ближайшего конкурента Макса Ферстаппена с Red Bull Racing. Еще 7 млн долл, по прогнозам, составят бонусы Хэмилтона.

«Прогноз не включает бонус за победу в чемпионате, поскольку Хэмилтон пока занимает второе место в турнирной таблице и может потерять титул — всего второй раз за последние восемь лет. В 2020 году, когда Хэмилтон выиграл 11 гонок и стал чемпионом, он заработал в сумме 66 млн долл», — пишет журнал.

В начале июля британец продлил контракт с Mercedes на два года.

Макс Ферстаппен (Нидерланды) из команды Red Bull Racing занял в рейтинге второе место (ожидаемый доход — 42 миллиона долларов). При этом как раз Ферстаппен опережает Хэмилтона в турнирной таблице: между ними 8 пунктов.

Далее идет испанец Фернандо Алонсо из команды Alpine (25 млн долл).

В целом топ-10 самых высокооплачиваемых пилотов «Формулы-1», как прогнозируется, в 2021 году заработают 211 млн долл в виде зарплат и бонусов.