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Разумков подписал закон о стимулировании цифровой экономики

Разумков подписал закон о стимулировании цифровой экономики

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» и передал его на подпись Президенту.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Документ направлен на стимулирование развития цифровой экономики в Украине путем создания благоприятных условий для ведения инновационного бизнеса, привлечения инвестиций, развития цифровой инфраструктуры и привлечения талантливых работников. Документом предусматривается создание специального правового режима для IТ-отрасли — Дія City.

Закон определяет, что в рамках Дія City будет действовать специальный налоговый режим и будет введена особая форма найма работников (по гиг-контрактам). В то же время законом предусмотрены механизмы защиты резидентов от несанкционированных проверок правоохранительными органами и вводятся элементы системы общего (английского) права, обеспечивающие гибкие инструменты привлечения финансирования резидентами. Участие в Дія City будет добровольным.

Ожидается, что благодаря Дія City возрастет зарплата в украинском IT-секторе, налоги станут в 5 раз ниже по сравнению с общей налоговой системой, работники получат социальные гарантии, а инвесторы — защиту на законодательном уровне. Кроме этого, благодаря принятому закону будет повышен уровень конкурентоспособности цифровой экономики Украины.

Уже в 2021 году благодаря внедрению стимулирующих мероприятий, предусмотренных законодательным актом, ожидается создание около 80 тысяч новых рабочих мест; до 2025 года — ожидается рост рынка креативной индустрии до $ 11,8 млрд (в 2019 году он составлял $ 6,2 млрд).

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» 15 июля 2021 года.

По материалам Укринформ
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