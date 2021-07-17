Разумков подписал закон о стимулировании цифровой экономики

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» и передал его на подпись Президенту.
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Документ направлен на стимулирование развития цифровой экономики в Украине путем создания благоприятных условий для ведения инновационного бизнеса, привлечения инвестиций, развития цифровой инфраструктуры и привлечения талантливых работников. Документом предусматривается создание специального правового режима для IТ-отрасли — Дія City.
Закон определяет, что в рамках Дія City будет действовать специальный налоговый режим и будет введена особая форма найма работников (по гиг-контрактам). В то же время законом предусмотрены механизмы защиты резидентов от несанкционированных проверок правоохранительными органами и вводятся элементы системы общего (английского) права, обеспечивающие гибкие инструменты привлечения финансирования резидентами. Участие в Дія City будет добровольным.
Ожидается, что благодаря Дія City возрастет зарплата в украинском IT-секторе, налоги станут в 5 раз ниже по сравнению с общей налоговой системой, работники получат социальные гарантии, а инвесторы — защиту на законодательном уровне. Кроме этого, благодаря принятому закону будет повышен уровень конкурентоспособности цифровой экономики Украины.
Уже в 2021 году благодаря внедрению стимулирующих мероприятий, предусмотренных законодательным актом, ожидается создание около 80 тысяч новых рабочих мест; до 2025 года — ожидается рост рынка креативной индустрии до $ 11,8 млрд (в 2019 году он составлял $ 6,2 млрд).
Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» 15 июля 2021 года.
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