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Завод Ахметова отсудил у государства более 440 млн грн возмещения НДС

Завод Ахметова отсудил у государства более 440 млн грн возмещения НДС

Енакиевский металлургический завод, входящий в группу «Метинвест» (основатель — Ринат Ахметов) выиграл апелляционный суд по делу о бюджетном возмещении НДС на общую сумму 441,64 млн грн. Из них — 271,32 млн грн возмещения и 170,32 грн пени. Об этом пишет Finbalance.

Теперь госбюджет должен выплатить предприятию компенсации за декабрь 2014 года, а также февраль, май и июнь 2015 года.

Согласно материалам дела № 200/6795/20-а, истец подал в территориальное отделение налоговой по обслуживанию крупных налогоплательщиков декларации по налогу на добавленную стоимость, согласно которым были задекларированы суммы бюджетного возмещения НДС. Однако они не были выплачены, поэтому подлежат взысканию вместе с начисленной пеней.

Ранее Первый апелляционный админсуд также частично удовлетворил еще один иск Енакиевского метзавода к Госналоговой и Госказначейской службам и решил взыскать из госбюджета в пользу истца 92 млн грн пени. До этого суд принял положительное для завода решение о взыскании еще 106,7 млн грн и 105,9 млн грн пени по возмещению НДС.

Производственные мощности Енакиевского М З находятся на оккупированной части Донецкой области. По данным группы «Метинвест», она потеряла контроль над активами и имуществом предприятия в марте 2017 года.

Напомним, что в 2020 году самые большие возмещения НДС из бюджета получили предприятия перерабатывающей промышленности — 63,4 млрд грн.

По материалам УБР
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